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Виллы в Неттуно, Италия

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2 объекта найдено
Вилла в Неттуно, Италия
Вилла
Неттуно, Италия
3 м²
€ 230,000
Симпатичный дом расположен на первой береговой линии в Неттуно, Лацио. На вилле есть простор…
Вилла 5 спален в Неттуно, Италия
Вилла 5 спален
Неттуно, Италия
192 м²
€ 250,000
Потрясающая вилла находится на курорте Неттуно, Лацио. Дом располагается в спокойном районе,…
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