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Жильё с видом на море в Неттуно, Италия

4 объекта найдено
Вилла в Неттуно, Италия
Вилла
Неттуно, Италия
3 м²
€ 230,000
Симпатичный дом расположен на первой береговой линии в Неттуно, Лацио. На вилле есть простор…
Вилла 5 спален в Неттуно, Италия
Вилла 5 спален
Неттуно, Италия
192 м²
€ 250,000
Потрясающая вилла находится на курорте Неттуно, Лацио. Дом располагается в спокойном районе,…
Квартира 2 спальни в Неттуно, Италия
Квартира 2 спальни
Неттуно, Италия
85 м²
€ 135,000
Неттуно, красивый апартамент в живописном городке. Квартира, площадью 85 кв. м, располагаетс…
Квартира 1 спальня в Неттуно, Италия
Квартира 1 спальня
Неттуно, Италия
30 м²
€ 80,000
Прекрасный апартамент располагается в самом центре курортного города Неттуно, Лацио. Здание,…
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