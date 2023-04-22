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Квартиры с видом на море в Неттуно, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Неттуно, Италия
Квартира 2 спальни
Неттуно, Италия
85 м²
€ 135,000
Неттуно, красивый апартамент в живописном городке. Квартира, площадью 85 кв. м, располагаетс…
Квартира 1 спальня в Неттуно, Италия
Квартира 1 спальня
Неттуно, Италия
30 м²
€ 80,000
Прекрасный апартамент располагается в самом центре курортного города Неттуно, Лацио. Здание,…
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