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Купить вилла с видом на море в Наполи, Италия

Неаполь
2
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1 объект найдено
Вилла 2 спальнив Anacapri, Италия
Вилла 2 спальни
Anacapri, Италия
2 ванных комнат 150 м²
€ 1,550,000
Дом в Италии расположена на острове Капри, в 700 метрах от центра Anacapri. Вилла, площадью …

Параметры недвижимости в Наполи, Италия

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