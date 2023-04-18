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Купить вилла в Наполи, Италия

Неаполь
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4 объекта найдено
Вилла 5 спаленв Фонтана, Италия
Вилла 5 спален
Фонтана, Италия
6 Количество комнат 500 м²
€ 2,500,000
AI-D10. Изумительная вилла на острове Искья с восхитительным видомИзумительная вилла в Форио…
Вилла 2 спальнив Anacapri, Италия
Вилла 2 спальни
Anacapri, Италия
2 ванных комнат 150 м²
€ 1,550,000
Дом в Италии расположена на острове Капри, в 700 метрах от центра Anacapri. Вилла, площадью …
Вилла 3 спальнив Неаполь, Италия
Вилла 3 спальни
Неаполь, Италия
350 м²
€ 2,600,000
Современная вилла с видом на озеро расположена в местечке Массино Висконти, озеро Маджоре, П…
Вилла 3 спальнив Неаполь, Италия
Вилла 3 спальни
Неаполь, Италия
200 м²
€ 850,000
Новая вилла расположена в 350 метрах от озера Маджоре, в городке Леза, Пьемонт. Площадь дом…

Параметры недвижимости в Наполи, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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