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Купить дом возле озера в Наполи, Италия

Неаполь
5
3 объекта найдено
Дом 5 спаленв Неаполь, Италия
Дом 5 спален
Неаполь, Италия
340 м²
€ 1,200,000
Симпатичный дом расположен на озере Маджоре, Пьемонт. Вилла, расположенная в одной из самых …
Дом 3 спальнив Неаполь, Италия
Дом 3 спальни
Неаполь, Италия
200 м²
€ 850,000
Красивый дом располагается в городе Леза, Пьемонт. До озера Маджоре всего 350 м, также непод…
Вилла 3 спальнив Неаполь, Италия
Вилла 3 спальни
Неаполь, Италия
350 м²
€ 2,600,000
Современная вилла с видом на озеро расположена в местечке Массино Висконти, озеро Маджоре, П…

Параметры недвижимости в Наполи, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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