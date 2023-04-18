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Купить вилла в Неаполь, Италия

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2 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Неаполь, Италия
Вилла 3 спальни
Неаполь, Италия
350 м²
€ 2,600,000
Современная вилла с видом на озеро расположена в местечке Массино Висконти, озеро Маджоре, П…
Вилла 3 спальнив Неаполь, Италия
Вилла 3 спальни
Неаполь, Италия
200 м²
€ 850,000
Новая вилла расположена в 350 метрах от озера Маджоре, в городке Леза, Пьемонт. Площадь дом…

Параметры недвижимости в Неаполь, Италия

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