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Купить недвижимость с видом на горы в Италии

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62 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Rapolano Terme, Италия
Вилла 4 спальни
Rapolano Terme, Италия
8 Количество комнат 2 ванных комнат 20 250 м² Количество этажей 2
€ 590,000
Каменный фермерский дом недалеко от Хот-Спрингс, Раполано-Терме, Сиена, Тоскана Очаровате…
Дом 12 спаленв Ломбардия, Италия
Дом 12 спален
Ломбардия, Италия
3 Количество комнат 231 м² Количество этажей 3
€ 1,190,000
Вилла представляет собой бывший ";лимонный дом"; с видом на холм Вильяветро и озеро, ​​среди…
Дом 8 спаленв Асколи-Пичено, Италия
Дом 8 спален
Асколи-Пичено, Италия
18 Количество комнат 650 м² Количество этажей 5
€ 680,000
Асколи-Пичено (Марке) // Вилла 650 кв.м. // 18 комнат // 8 спален // 6 ванных комнат // Ками…
Дом 2 спальнив Porto Cervo, Италия
Дом 2 спальни
Porto Cervo, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 179 м² Количество этажей 2
€ 1,500,000
В нескольких минутах от Сан-Панталео и Порто Черво,  в окружении сельской местности,эле…
Дом 4 спальнив Италия, Италия
Дом 4 спальни
Италия, Италия
12 Количество комнат 430 м² Количество этажей 3
€ 650,000
Вилла расположена на холмах Торторето в нескольких километрах от моря, среди многочисленных …
Вилла 10 спаленв Капаннори, Италия
Вилла 10 спален
Капаннори, Италия
25 Количество комнат 1 300 м² Количество этажей 3
€ 6,800,000
Вилла Арнольфини E ’ la storia a disgnare l’incantevole profilo di Villa Arnolfini, Storica…
Пентхаус 4 спальнив Murta Maria, Италия
Пентхаус 4 спальни
Murta Maria, Италия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 350 м² 5/5 Этаж
€ 1,380,000
!!!!! Специальное предложение по цене до 1 мая 2023. Евро 1.250.000,00 !!!!!!!! Пентха…
Дом 8 спаленв Сиена, Италия
Дом 8 спален
Сиена, Италия
14 Количество комнат 400 м² Количество этажей 2
€ 1,750,000
Этот фермерский дом с бассейном и пристройкой расположен в непосредственной близости от Каст…
Дом 4 спальнив Империя, Италия
Дом 4 спальни
Империя, Италия
9 Количество комнат 250 м² Количество этажей 3
€ 495,000
Дом расположен в Перинальдо, в провинции Империя в нескольких километрах от пляжей Бордигеры…
Дом 5 спаленв Ломбардия, Италия
Дом 5 спален
Ломбардия, Италия
10 Количество комнат 600 м² Количество этажей 4
€ 2,200,000
Исторический дом, который использовался в качестве таможни в 1600-х годах, расположен в Маде…
Дом 3 спальнив Италия, Италия
Дом 3 спальни
Италия, Италия
490 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Отдельно стоящая вилла в жилом районе муниципалитета Монторфано. Построенная в шестидесятых …
Квартира 5 спаленв Лукка, Италия
Квартира 5 спален
Лукка, Италия
8 Количество комнат 300 м² 3/3 Этаж
€ 500,000
Апартаменты расположены в историческом центре Барги, очаровательном городке в районе Гарфань…
Дом 12 спаленв Marghera, Италия
Дом 12 спален
Marghera, Италия
2 200 м²
Цена по запросу
ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА (ВЕНЕТО) // 16 ВЕК // ОБЩАЯ ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 2200 КВ М // 12 СПАЛЕН // 12 ВАННЫХ …
Дом 3 спальнив Италия, Италия
Дом 3 спальни
Италия, Италия
8 Количество комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 850,000
САУЗИ-ДИ-ЧЕЗАНА // ДОМ 250 М² // 3 СПАЛЬНИ // 3 ВАННЫЕ КОМНАТЫ // САД // ГАРАЖ Вилла &…
Дом 2 спальнив Специя, Италия
Дом 2 спальни
Специя, Италия
5 Количество комнат 107 м² 1/3 Этаж
Цена по запросу
Апартаменты в вилле на три семьи с видом на залив Ла Специя. Планировка: большая открытая г…
Квартира 4 комнатыв Ломбардия, Италия
Квартира 4 комнаты
Ломбардия, Италия
4 Количество комнат 113 м²
€ 340,000
Италия Ломбардия озеро Комо Апартаменты в 150м от озера …
Таунхаусв Сардиния, Италия
Таунхаус
Сардиния, Италия
159 м²
€ 155,000
Италия остров Сардиния &nbsp; Таунхаус в 700 м от моря &nbsp; …
Квартира 3 спальнив Италия, Италия
Квартира 3 спальни
Италия, Италия
5 Количество комнат 91 м² 2/7 Этаж
€ 850,000
Квартира площадью 90 кв.м. расположена на втором этаже в большом здании в стиле шале с лиф…
Вилла 3 спальнив Pizzo, Италия
Вилла 3 спальни
Pizzo, Италия
2 ванных комнат 99 м²
€ 199,900
Продается полностью меблированная вилла в Портоада Парк с большим озелененным земельным учас…
Вилла 3 спальнив Lemna, Италия
Вилла 3 спальни
Lemna, Италия
4 ванных комнат 360 м²
€ 1,500,000
Характеристики виллы на озеро Комо: 3 спальни, 4 ванные комнаты, кухня со столовой, студия, …
Вилла 5 спаленв Colonno, Италия
Вилла 5 спален
Colonno, Италия
4 ванных комнат 230 м² Количество этажей 3
€ 1,230,000
Великолепная вилла, жилой площадью 230 кв.м., в современном стиле с видом на озеро Комо. Вил…
Вилла 10 спаленв Dorio, Италия
Вилла 10 спален
Dorio, Италия
7 ванных комнат 620 м²
€ 6,500,000
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Вилла 6 спаленв Sorico, Италия
Вилла 6 спален
Sorico, Италия
4 ванных комнат 453 м²
€ 779,000
Вилла на озере Комо в Сорико построена из камня в 2008 году и находится в окружении зелени. …
Вилла 5 спаленв Porlezza, Италия
Вилла 5 спален
Porlezza, Италия
4 ванных комнат 600 м²
€ 2,200,000
Вилла на озере Лугано расположена в тихом жилом районе, обеспечивающем не только уединенност…
Вилла 3 спальнив Tremezzo, Италия
Вилла 3 спальни
Tremezzo, Италия
2 ванных комнат 270 м²
€ 900,000
Продается новая, красивая недавно построенная вилла с бассейном и частным садом. Вилла на оз…
Вилла 9 спаленв Badiali, Италия
Вилла 9 спален
Badiali, Италия
6 ванных комнат 1 070 м²
€ 3,000,000
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Вилла 4 спальнив Montauro, Италия
Вилла 4 спальни
Montauro, Италия
3 ванных комнат 262 м²
€ 465,000
Живописная вилла в Калабрии расположена на возвышенности с панорамным видом на Ионическое по…
Дом 3 спальнив Ossuccio, Италия
Дом 3 спальни
Ossuccio, Италия
3 ванных комнат 210 м²
€ 695,000
Продается полностью отремонтированный трёхэтажный дом, площадью 210 кв.м, на озере Комо. На …
Вилла 5 спаленв Менаджо, Италия
Вилла 5 спален
Менаджо, Италия
2 ванных комнат 230 м²
€ 750,000
Продается вилла с видом на озеро Комо, Альпы и виллу Гаэтта. Прямое расстояние до озера R…
Вилла 6 спаленв Soffratta, Италия
Вилла 6 спален
Soffratta, Италия
8 ванных комнат 781 м² Количество этажей 4
€ 3,500,000
Эксклюзивная вилла в стили Либерти была отреставрирована и превращена в эксклюзивный и роско…

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Трентино - Альто-Адидже
Tremezzina
Сардиния
Бергамо
Ueberetsch-Unterland - Oltradige-Bassa Atesina
Eppan an der Weinstrasse - Appiano sulla Strada del Vino
Рим
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