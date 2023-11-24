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Таунхаусы в Монтесильвано, Италия

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1 объект найдено
Таунхаус 13 комнат в Монтесильвано, Италия
Таунхаус 13 комнат
Монтесильвано, Италия
Комнаты 13
Площадь 300 м²
Villa from 2020 never inhabited with 17 m2 of land. Basement floor with cellar and bathroom.…
€550,000
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