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Квартиры в Монтесильвано, Италия

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3 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Монтесильвано, Италия
Квартира 1 спальня
Монтесильвано, Италия
2 Количество комнат
€ 90,000
EC-310317. Продано! Элегантная однокомнатная квартира с панорамным видом на мореЭлегантная о…
Квартира 1 спальня в Монтесильвано, Италия
Квартира 1 спальня
Монтесильвано, Италия
2 Количество комнат 73 м²
€ 182,500
EC-111. Продано! Новые апартаменты в г. Монтесильвано Апартаменты изготовлены из качественны…
Квартира 3 спальни в Монтесильвано, Италия
Квартира 3 спальни
Монтесильвано, Италия
4 Количество комнат 141 м²
€ 160,000
IT-. Продается часть виллы около 141 кв.м. на трех уровняхНедалеко от Пескары в 7 км от мо…
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