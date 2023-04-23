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Жильё в Monte Compatri, Италия

1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Monte Compatri, Италия
Вилла 3 спальни
Monte Compatri, Италия
4 Количество комнат 150 м²
€ 230,000
PO-110317-1. Вилла (продажа) » Италия » Рим » Монте-КомпатриДом находится в Парке дей Касте…
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