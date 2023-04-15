Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Ломбардия
  4. Милан
  5. Виллы

Купить вилла в Милан, Италия

Милан
3
Inzago
1
Вилла В архив
Очистить
4 объекта найдено
Вилла 3 спальнив Милан, Италия
Вилла 3 спальни
Милан, Италия
4 Количество комнат 300 м²
€ 1,900,000
FP-261015. Уникальный проект в самом центре МиланаВ самом центре Милана создан уникальный пр…
Вилла 5 спаленв Милан, Италия
Вилла 5 спален
Милан, Италия
6 Количество комнат 310 м²
€ 4,450,000
OC-231015-1 . Роскошный дворянский дом построенный во вторую половину 17го векаРоскошный дв…
Вилла 5 спаленв Милан, Италия
Вилла 5 спален
Милан, Италия
6 Количество комнат 650 м²
€ 4,500,000
FP-271115. Шикарное поместье в 60 км от МиланаШикарное поместье в 60 км от Милана, вилла 650…
Вилла 5 спаленв Inzago, Италия
Вилла 5 спален
Inzago, Италия
7 ванных комнат 797 м²
€ 1,950,000
Эта уютная вилла, к которой ведёт подъемный мост, расположена на небольшом острове на берегу…

Параметры недвижимости в Милан, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти