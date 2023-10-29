ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Италия
Милан
Студии
Квартиры-студии в Милан, Италия
Студия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 5 спален
Verbania, Италия
6
200 м²
FP-T508. В Срезе, продается небольшое здание Здание находится на набережной города Стреза, с…
€991,456
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном
Mamujada Mamoiada, Италия
5
350 м²
VB-71000. Вилла с большим земельным участком в 500 метрах от моряСардиния, провинция Нуоро в…
€694,019
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Терни, Италия
2
67 м²
GA-V001411. Новые двухкомнатные апартаменты с террасой в Пескьера-дель-ГардаПредлагаем к п…
€272,650
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Desenzano del Garda, Италия
3
125 м²
GA-V001441. Отремонтированная квартира с бассейном в Дезенцано-дель-ГардаРасположенная в кра…
€287,522
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Комо, Италия
6
550 м²
VB-CVA. Современная вилла с панорамным видом на озеро Комо Современная вилла с панорамным ви…
€3,47 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Peschiera del Garda, Италия
2
1
75 м²
В недавно построенной резиденции, расположенной в городке Пескьера-дель-Гарда, недалеко от б…
€290,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Сан-Ремо, Италия
6
330 м²
AL-105. Историческая вилла в Сан-РемоИсторическая вилла в городе Сан-Ремо, всего в 100 метра…
€1,98 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Cianciana, Италия
2
2
150 м²
Панорамный трехэтажный таунхаус с большой панорамной террасой, занимающий площадь около 50 к…
€36,517
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Генуя, Италия
10
380 м²
2
В престижном, ухоженном частном парке, предлагается к продаже отдельная вилла на трех уровня…
€2,38 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Комо, Италия
4
185 м²
VB-VNABCO. Просторная квартира в самом центре города КомоПросторная квартира в самом центре …
€485,813
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Милан, Италия
4
105 м²
OC-015. НОВАЯ ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 105м² В МИЛАНЕОписание: Новая трехкомнаная квартира, 10…
€895,284
Рекомендовать
Таунхаус 8 комнат
Терни, Италия
8
150 м²
Отдельно один будет рассмотрен внутри суда 300 квадратных метров с первым этажом квартиры 65…
Цена по запросу
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Милан, Италия
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL