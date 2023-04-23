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Жильё с видом на горы в Милан, Италия

Милан
36
Inzago
1
1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Милан, Италия
Квартира 3 спальни
Милан, Италия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 230 м²
€ 2,850,000
Шикарная квартира в престижном квартале в центре Милана. Площадь ок. 200 кв.м. Большая при…

Параметры недвижимости в Милан, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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