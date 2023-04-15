Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Ломбардия
  4. Милан
  5. Квартиры

Купить квартиру с бассейном в Милан, Италия

Милан
32
Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартирав Милан, Италия
Квартира
Милан, Италия
€ 300,000
OC-031022W. Просторная трехкомная квартира в закрытом кондоминуме с бассейномИщите уединения…
Квартира 3 спальнив Милан, Италия
Квартира 3 спальни
Милан, Италия
9 Количество комнат 194 м² 4 Этаж
Цена по запросу
Апартаменты расположены в развивающемся районе Сан-Сиро в Милане. Апартаменты были полность…

Параметры недвижимости в Милан, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти