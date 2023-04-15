Купить квартиру в Милан, Италия

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39 объектов найдено
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Квартира
Милан, Италия
€ 300,000
OC-031022W. Просторная трехкомная квартира в закрытом кондоминуме с бассейномИщите уединения…
Квартира 4 спальни
Милан, Италия
5 Количество комнат
200 м²
€ 1,200,000
OC-310521W. Просторная квартира в Милане в отличном районеПросторная квартира в Милане в отл…
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
2 Количество комнат
59 м²
€ 240,450
OC-013. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 59м² В МИЛАНЕОписание: Предлагаем к продаже двухкомнат…
Квартира 3 спальни
Милан, Италия
4 Количество комнат
105 м²
€ 903,000
OC-015. НОВАЯ ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 105м² В МИЛАНЕОписание: Новая трехкомнаная квартира, 10…
Квартира 2 спальни
Милан, Италия
3 Количество комнат
50 м²
€ 271,950
OC-012. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 50м² В МИЛАНЕМебель и техника включены в стоимость. Отл…
Квартира 2 спальни
Милан, Италия
3 Количество комнат
47 м²
€ 255,150
OC-014. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 47м² В МИЛАНЕИмущество включает в себя вход в гостиную …
Квартира 2 спальни
Милан, Италия
3 Количество комнат
54 м²
€ 367,500
OC-009. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В МИЛАНЕОписание: Гостиная с островной кухней со всей н…
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
1 Количество комнат
33 м²
€ 330,750
OC-011. НОВАЯ КВАРТИРА СТУДИО 33м² В МИЛАНЕОписание: Внутри элегантного здания 1940-х годов,…
Квартира 2 спальни
Милан, Италия
3 Количество комнат
45 м²
€ 267,750
OC-010. НОВАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА 45м² В МИЛАНЕОписание: В старинном здании в миланском с…
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
2 Количество комнат
43 м²
€ 220,500
OC-007. Новая квартира в Милане 43 м²Описание Гостиная с диваном ручной работы, линейная отк…
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
1 Количество комнат
36 м²
€ 215,250
OC-003. Новая квартира в МиланеОписание: В старом миланском здании 1930-х годов, в идеальном…
Квартира 3 спальни
Милан, Италия
4 Количество комнат
73 м²
€ 493,500
OC-008. НОВАЯ ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА В МИЛАНЕОписание: Гостиная с прилегающим балконом и отк…
Квартира 3 спальни
Милан, Италия
4 Количество комнат
82 м²
€ 408,450
OC-006. Новая современная квартира в Милане с отличной отделкой площадью 82 кв.метра.Открыта…
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
2 Количество комнат
37 м²
€ 204,750
OC-002. Новая квартира в МиланеОписание: В 1930 - х годов здание, в стиле «старый Милан», в …
Квартира 2 спальни
Милан, Италия
3 Количество комнат
60 м²
€ 336,000
OC-005. НОВАЯ МЕБЛИРОВАННАЯ КВАРТИРА 60м2Описание: В старинном здании в миланском стиле на…
Квартира 2 спальни
Милан, Италия
3 Количество комнат
57 м²
€ 299,250
OC-004. Новая квартира в МиланеОписание: В старинном здании в миланском стиле начала 20 ве…
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
2 Количество комнат
60 м²
€ 325,500
OC-001. КВАРТИРА В СТИЛЕ ЛОФТРайон: PASTEUR, красная ветка метро с остановкой в нескольких…
Квартира 4 спальни
Милан, Италия
5 Количество комнат
785 м²
€ 8,500,000
PL-070920. Эксклюзивный пентхаус в районе "Порта Венеция" в МиланеВ самом центре Милана, в и…
Квартира 4 спальни
Милан, Италия
5 Количество комнат
166 м²
€ 369,000
OC-270320. Аукцион! Квартира в МиланеАпартаменты с двойным входом (есть возможность сделать …
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
1 Количество комнат
200 м²
€ 2,200,000
VB-071015. Апартаменты в самом центре города Милана, рядом с Дворцом ФорцескоТам где встреча…
Квартира
Милан, Италия
320 м²
€ 2,600,000
OC-231015. Квартира в центре МиланаКвартира в самом центре Милана, у метро San Babila/ 2й эт…
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
2 Количество комнат
48 м²
€ 310,000
OC-121221W. Комплекс из трёх апартаментовКомплекс из трёх апартаментов, объединённых единым …
Квартира 2 спальни
Милан, Италия
3 Количество комнат
119 м²
€ 550,000
VB-270318-4. Апартамент 119м2 в МиланеДом, в котором находится апартамент, с историческим пр…
Квартира 2 спальни
Милан, Италия
3 Количество комнат
122 м²
€ 690,000
VB-270318-3. СОВРЕМЕННЫЙ ЛОФТ – 122 КВ.М – САН БАБИЛАЭта квартира представляется шикарным ме…
Квартира 2 спальни
Милан, Италия
3 Количество комнат
115 м²
€ 578,000
VB-270318-2. Трехкомнатная квартира, в престижном зданииТрехкомнатная квартира, в престижном…
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
2 Количество комнат
€ 800,000
VB-270318. Апартамент 75м2 в самом центре МиланаАпартамент 75 м2 непосредственно за театром…
Квартира 1 спальня
Милан, Италия
2 Количество комнат
100 м²
€ 790,000
VB-270318-5. Трехкомнатная квартира, в здании нового строительстваТрехкомнатная квартира, в …
Квартира
Милан, Италия
60 м²
€ 700,000
VB-160418. Апартамент в центре МиланаАпартамент на площади San Babila В одном километре от …
Квартира 3 спальни
Милан, Италия
4 Количество комнат
160 м²
€ 1,600,000
VB-50004. Квартира в двух шагах от Дуомо в МиланеВ самом сердце Милана в элегантном здании н…
Квартира 3 спальни
Милан, Италия
9 Количество комнат
194 м²
4 Этаж
Цена по запросу
Апартаменты расположены в развивающемся районе Сан-Сиро в Милане. Апартаменты были полность…
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