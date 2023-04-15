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Купить таунхаус в Флоренция, Италия

Fiesole
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1 объект найдено
Таунхаус 3 спальнив Pian di San Bartolo, Италия
Таунхаус 3 спальни
Pian di San Bartolo, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 250 м²
€ 1,200,000
На Виа Болоньезе, в завидном, уникальном месте с одним из самых красивых видов во Флоренции,…

Параметры недвижимости в Флоренция, Италия

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