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Купить недвижимость с видом на море в Флоренция, Италия

Флоренция
21
Греве-ин-Кьянти
3
Fiesole
1
Figline e Incisa Valdarno
1
1 объект найдено
Вилла 5 спаленв Флоренция, Италия
Вилла 5 спален
Флоренция, Италия
300 м²
€ 1,500,000
Потрясающая вилла располагается неподалеку от знаменитого города Винчи – родины Леонардо да …

Параметры недвижимости в Флоренция, Италия

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