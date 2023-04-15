Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Тоскана
  4. Флоренция
  5. Квартиры

Купить квартиру в Флоренция, Италия

Флоренция
4
Квартира В архив
Очистить
19 объектов найдено
Квартира 5 спаленв Флоренция, Италия
Квартира 5 спален
Флоренция, Италия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
€ 890,000
Савонарола-Масаччо Рядом с Viale Mazzini, на втором этаже с лифтом красивого кондоминиума на…
Квартира 5 спаленв Флоренция, Италия
Квартира 5 спален
Флоренция, Италия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 300 м²
€ 890,000
Савонарола-Масаччо Рядом с Viale Mazzini, на втором этаже с лифтом красивого кондоминиума на…
Квартира 3 спальнив Флоренция, Италия
Квартира 3 спальни
Флоренция, Италия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 1,150,000
ВИДЕТЬ! У подножия холма Майано, на первом этаже эксклюзивного кондоминиума, мы предлагаем к…
Квартира 3 спальнив Флоренция, Италия
Квартира 3 спальни
Флоренция, Италия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 1,150,000
ВИДЕТЬ! У подножия холма Майано, на первом этаже эксклюзивного кондоминиума, мы предлагаем к…
Квартира 3 спальнив Ponte a Ema, Италия
Квартира 3 спальни
Ponte a Ema, Италия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 575,000
Интересная квартира, щедрых размеров, просторная и светлая, в тихом жилом районе, удобная дл…
Квартирав Флоренция, Италия
Квартира
Флоренция, Италия
220 м²
€ 2,500,000
Красивые апартаменты расположены в историческом центре Флоренции, Тоскана. Квартира находит…
Квартирав Флоренция, Италия
Квартира
Флоренция, Италия
2 м²
€ 265,000
Прекрасная  квартира располагается на втором этаже старинного здания в самомо центре Флоренц…
Квартирав Флоренция, Италия
Квартира
Флоренция, Италия
2 м²
€ 180,000
Флоренция, апартамент в спокойном районе. Площадь квартиры составляет 70 кв. м, располагаетс…
Квартира 5 спаленв Флоренция, Италия
Квартира 5 спален
Флоренция, Италия
420 м²
€ 3,600,000
Роскошный апартамент расположен в самом центре Флоренции, Тоскана. Площадь лофта составляет…
Квартира 2 спальнив Флоренция, Италия
Квартира 2 спальни
Флоренция, Италия
125 м²
€ 550,000
Флоренция, потрясающий двухэтажный апартамент. В квартире есть 2 террасы, одна из который 10…
Квартира 3 спальнив Флоренция, Италия
Квартира 3 спальни
Флоренция, Италия
130 м²
€ 390,000
Флоренция, апартамент в зеленом и тихом районе. Площадь квартиры составляет 130 кв. м, она о…
Квартира 2 спальнив Флоренция, Италия
Квартира 2 спальни
Флоренция, Италия
100 м²
€ 355,000
Флоренция, апартамент полностью отремонтированный. В прекрасном районе города, в пешей досту…
Квартира 2 спальнив Флоренция, Италия
Квартира 2 спальни
Флоренция, Италия
80 м²
€ 300,000
Флоренция, апартамент в уникальном историческом здании. В здании будет отреставрированы неск…
Квартира 3 спальнив Флоренция, Италия
Квартира 3 спальни
Флоренция, Италия
115 м²
€ 285,000
Флоренция, апартамент в хорошем состоянии и по выгодной цене. Площадь квартиры составляет 11…
Квартира 3 спальнив Флоренция, Италия
Квартира 3 спальни
Флоренция, Италия
95 м²
€ 275,000
Красивый апартамент располагается в престижном районе Флоренции, Тоскана. Квартира оборудова…
Квартира 2 спальнив Флоренция, Италия
Квартира 2 спальни
Флоренция, Италия
90 м²
€ 275,000
Флоренция, апартамент в отличном состоянии по выгодной цене. Квартира располагается на второ…
Квартира 2 спальнив Флоренция, Италия
Квартира 2 спальни
Флоренция, Италия
100 м²
€ 255,000
Флоренция, апартамент с отличным ремонтом. Площадь квартиры составляет 100 кв. м, включено м…
Квартира 2 спальнив Флоренция, Италия
Квартира 2 спальни
Флоренция, Италия
73 м²
€ 215,000
Флоренция, апартамент в последнем этапе строительства. Квартира оснащена независимым отоплен…
Квартира 1 спальняв Флоренция, Италия
Квартира 1 спальня
Флоренция, Италия
50 м²
€ 150,000
Флоренция, прекрасный апартамент с отличным ремонтом. Квартира располагается в хорошем район…

Параметры недвижимости в Флоренция, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти