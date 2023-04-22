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Виллы с видом на море в Мессина, Италия

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1 объект найдено
Вилла 3 спальни в Мессина, Италия
Вилла 3 спальни
Мессина, Италия
220 м²
€ 1,590,000
Роскошная вилла расположена в 2 км. от Таормины в Летоянни, Сицилия. Дом расположен на терри…

Параметры недвижимости в Мессина, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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