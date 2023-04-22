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Квартиры в Мессина, Италия

Таормина
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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Таормина, Италия
Квартира 2 спальни
Таормина, Италия
95 м²
€ 750,000
Великолепные апартаменты расположена в центре Таормины, Сицилия. Дом окружен садом и в неск…

Параметры недвижимости в Мессина, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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