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Жильё в Мессина, Италия

Таормина
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3 объекта найдено
Вилла 3 спальни в Santa Marina Salina, Италия
Вилла 3 спальни
Santa Marina Salina, Италия
4 Количество комнат 200 м²
€ 2,800,000
VB-12000. Красивая вилла на море в СицилииВилла 200 кв. м находится на Острове Салина - втор…
Вилла 3 спальни в Мессина, Италия
Вилла 3 спальни
Мессина, Италия
220 м²
€ 1,590,000
Роскошная вилла расположена в 2 км. от Таормины в Летоянни, Сицилия. Дом расположен на терри…
Квартира 2 спальни в Таормина, Италия
Квартира 2 спальни
Таормина, Италия
95 м²
€ 750,000
Великолепные апартаменты расположена в центре Таормины, Сицилия. Дом окружен садом и в неск…

Параметры недвижимости в Мессина, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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