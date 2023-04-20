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Купить недвижимость с видом на море в Матера, Италия

Policoro
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1 объект найдено
Вилла 4 спальнив Policoro, Италия
Вилла 4 спальни
Policoro, Италия
3 ванных комнат 170 м²
€ 620,000
К продаже предлагается эксклюзивная вилла VL/1-7, расположенная в Лагуне, с частным пляжем и…

Параметры недвижимости в Матера, Италия

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с бассейном
с видом на озеро
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