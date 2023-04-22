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Виллы в Масса-Каррара, Италия

Unione di comuni Montana Lunigiana
1
Каррара
1
Масса
1
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4 объекта найдено
Вилла в Масса, Италия
Вилла
Масса, Италия
370 м²
€ 4,550,000
WW-120515. Вилла в Марина-ди-МассаШикарная вилла на первой линии, в Марина ди Масса. Площадь…
Вилла 5 спален в Codena, Италия
Вилла 5 спален
Codena, Италия
6 Количество комнат 500 м²
€ 3,900,000
WW-120515-1. Вилла на холмах Масса КаррарыВилла с видом на море, расположена среди холмов Ма…
Вилла 4 спальни в Каррара, Италия
Вилла 4 спальни
Каррара, Италия
5 Количество комнат 500 м²
€ 1,500,000
MG-030715. Вилла в Карраре (Италия, Тоскана)Вилла в Карраре в Beverly Hills, резеденциальная…
Вилла 4 спальни в Villafranca in Lunigiana, Италия
Вилла 4 спальни
Villafranca in Lunigiana, Италия
4 ванных комнат 300 м²
€ 1,100,000
Вилла в стиле Либерти находится в Виллафранка-ин-Луниджана, регион Тоскана. Виллу окружает б…

Параметры недвижимости в Масса-Каррара, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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