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Жильё с бассейном в Масса-Каррара, Италия

Unione di comuni Montana Lunigiana
1
Каррара
1
Масса
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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Villafranca in Lunigiana, Италия
Вилла 4 спальни
Villafranca in Lunigiana, Италия
4 ванных комнат 300 м²
€ 1,100,000
Вилла в стиле Либерти находится в Виллафранка-ин-Луниджана, регион Тоскана. Виллу окружает б…

Параметры недвижимости в Масса-Каррара, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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