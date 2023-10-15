Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Италия
  4. Масса-Каррара

Жильё с видом на море в Масса-Каррара, Италия

дома
5
1 объект найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Тоскана, Италия
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Тоскана, Италия
Комнаты 6
Площадь 196 м²
Количество этажей 3
Расположенный на пологих холмах недалеко от исторического центра города Массы и у подножия А…
€1,20 млн

Параметры недвижимости в Масса-Каррара, Италия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти