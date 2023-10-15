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Дома с бассейном в Масса-Каррара, Италия

виллы
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2 объекта найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Тоскана, Италия
Дом 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Тоскана, Италия
Комнаты 6
Площадь 196 м²
Количество этажей 3
Расположенный на пологих холмах недалеко от исторического центра города Массы и у подножия А…
€1,20 млн
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Villafranca in Lunigiana, Италия
Вилла 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Villafranca in Lunigiana, Италия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Вилла в стиле Либерти находится в Виллафранка-ин-Луниджана, регион Тоскана. Виллу окружает б…
€1,10 млн

Параметры недвижимости в Масса-Каррара, Италия

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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