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Жильё в Martinsicuro, Италия

4 объекта найдено
Вилла 5 спален в Villa Rosa, Италия
Вилла 5 спален
Villa Rosa, Италия
6 Количество комнат 300 м²
€ 2,200,000
BG-H112 . Частная вилла с садом, Альба-АдриатикаЧастная вилла на берегу моря в Альба Адриати…
Вилла 3 спальни в Martinsicuro, Италия
Вилла 3 спальни
Martinsicuro, Италия
4 Количество комнат 230 м²
€ 330,000
EC-. Вилла с прекрасным видом на море на продажу в городе МартинсикуроВилла, площадью около …
Квартира 2 спальни в Villa Rosa, Италия
Квартира 2 спальни
Villa Rosa, Италия
3 Количество комнат 55 м²
€ 125,000
ЕС-291019-2. Апартамент на продажу в городе Вилла Роза всего в 50 метрах от моряАпартамент н…
Вилла 3 спальни в Martinsicuro, Италия
Вилла 3 спальни
Martinsicuro, Италия
4 Количество комнат 230 м²
€ 330,000
EC-181219. Вилла с прекрасным видом на море на продажу в городе МартинсикуроВилла с прекрасн…
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