Купить таунхаус с бассейном в Марке, Италия

Вилла 7 спален Moniga del Garda, Италия 12 Количество комнат 6 ванных комнат 750 м²

€ 6,750,000

г. Паденге суль Гарда НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ У ОЗЕРА ВИЛЛА С ЧАСТНЫМ ПЛЯЖЕМ И ПРИЧАЛОМ КРАСИВАЯ В…