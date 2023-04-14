Купить таунхаус с видом на горы в Марке, Италия

Вилла 3 спальни Moniga del Garda, Италия 4 Количество комнат 315 м²

€ 1,350,000

GH-PV001596. ВИЛЛА ВАШЕЙ МЕЧТЫ С ВИДОМ НА ОЗЕРО! Вилла с бассейном и видом на озеро ВИЛЛА ВА…