Купить таунхаус в Марке, Италия

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5 объектов найдено
Таунхаус 10 комнатв Montottone, Италия
Таунхаус 10 комнат
Montottone, Италия
10 Количество комнат 300 м²
€ 220,000
Одиночная вилла с большим внутренним двором и земельным участком. Три уровня, первый этаж, п…
Таунхаус 9 комнатв Falerone, Италия
Таунхаус 9 комнат
Falerone, Италия
9 Количество комнат 350 м²
Цена по запросу
Небольшой дом в хорошем состоянии с аксессуаром для восстановления. Земля 2000 кв.м с колодц…
Таунхаус 13 комнатв Montappone, Италия
Таунхаус 13 комнат
Montappone, Италия
13 Количество комнат 400 м²
Цена по запросу
В красивом панорамном положении на окраине деревни, это свойство в отличном состоянии (постр…
Таунхаус 10 комнатв Lapedona, Италия
Таунхаус 10 комнат
Lapedona, Италия
10 Количество комнат 270 м²
Цена по запросу
Отдельный полуоткрытый (внутренне недостроенный) с продажами в морской стороне, состоящий из…
Таунхаус 12 комнатв Montappone, Италия
Таунхаус 12 комнат
Montappone, Италия
12 Количество комнат 200 м²
Цена по запросу
Номер ссылки: N896 (I) Имущественное имя: Casa Selva Местоположение: В стране Город/Г…

Параметры недвижимости в Марке, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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