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Купить недвижимость с видом на море в Марке, Италия

Civitanova Marche
8
Porto Recanati
8
Сан-Бенедетто-дель-Тронто
8
Sant Elpidio a Mare
6
Пезаро-э-Урбино
6
Мачерата
5
Camerino
3
Morrovalle
2
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3 объекта найдено
Виллав Марке, Италия
Вилла
Марке, Италия
€ 5,000,000
Италия Марке Престижная современная вилла Абсолютно но…
Квартира 1 спальняв Анкона, Италия
Квартира 1 спальня
Анкона, Италия
45 м²
€ 160,000
Предлагаем красивые апартаменты в современном комплексе в регионе Марке. Песчаный пляж распо…
Квартира 1 спальняв Анкона, Италия
Квартира 1 спальня
Анкона, Италия
54 м²
€ 120,000
Красивые апартаменты в новом комплексе находятся в Купра-Мариттима рядом с Гроттаммаре, Марк…

Параметры недвижимости в Марке, Италия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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