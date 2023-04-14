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Купить недвижимость с видом на горы в Марке, Италия

Civitanova Marche
8
Porto Recanati
8
Сан-Бенедетто-дель-Тронто
8
Sant Elpidio a Mare
6
Пезаро-э-Урбино
6
Мачерата
5
Camerino
3
Morrovalle
2
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3 объекта найдено
Дом 8 спаленв Асколи-Пичено, Италия
Дом 8 спален
Асколи-Пичено, Италия
18 Количество комнат 650 м² Количество этажей 5
€ 680,000
Асколи-Пичено (Марке) // Вилла 650 кв.м. // 18 комнат // 8 спален // 6 ванных комнат // Ками…
Вилла 8 спаленв Pedaso, Италия
Вилла 8 спален
Pedaso, Италия
6 ванных комнат 700 м²
€ 1,000,000
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Дом 3 спальнив Santa Maria del Piano, Италия
Дом 3 спальни
Santa Maria del Piano, Италия
2 ванных комнат 170 м²
€ 205,000
Продается 2-х этажный дом, расположенный во Фратте Сассофельтрио (Fratte di Sassofeltrio), н…

Параметры недвижимости в Марке, Италия

с видом на море
с бассейном
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недорогая
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