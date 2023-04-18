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Купить вилла в Мантуя, Италия

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4 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Monzambano, Италия
Вилла 4 спальни
Monzambano, Италия
5 Количество комнат 550 м²
€ 1,800,000
GH-SV00016. Роскошная вилла между холмами и виноградникамиМаленький городок Монзамбано в про…
Вилла 10 комнатв Ponti sul Mincio, Италия
Вилла 10 комнат
Ponti sul Mincio, Италия
10 Количество комнат 120 000 м²
€ 2,200,000
В очень тихом и спокойном месте, мы предлагаем к продаже сельскохозяйственное поместье, окру…
Вилла 3 спальнив Esenta, Италия
Вилла 3 спальни
Esenta, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 419,000
Дезенцано дель Гарда. Вилла, построенная по последним передовым технологиям находится в спок…
Вилла 4 спальнив Castellaro Lagusello, Италия
Вилла 4 спальни
Castellaro Lagusello, Италия
10 Количество комнат 3 ванных комнат 550 м²
€ 2,200,000
Маленький городок Монзамбано в провинции Мантуа. Расположенный между моренными холмами к югу…

Параметры недвижимости в Мантуя, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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