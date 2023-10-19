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Пентхаусы в Мантуя, Италия

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1 объект найдено
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata в Volta Mantovana, Италия
Пентхаус 3 спальни с Doppi Vetri, с Porta Blindata, с Aria Condizionata
Volta Mantovana, Италия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
In the heart of Volta Mantovana, in a privileged location granting access to all amenities, …
€547,000

Параметры недвижимости в Мантуя, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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