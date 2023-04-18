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Купить квартиру в Мантуя, Италия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив Solferino, Италия
Квартира 2 спальни
Solferino, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 429,000
Away from the hustle and bustle of the cities, but at the same time close to communication r…
Квартира 4 спальнив Castelnuovo, Италия
Квартира 4 спальни
Castelnuovo, Италия
11 Количество комнат 3 ванных комнат 550 м²
€ 497,000

Параметры недвижимости в Мантуя, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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