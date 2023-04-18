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Купить недвижимость в Мантуя, Италия

8 объектов найдено
Дом 10 комнатв Cavriana, Италия
Дом 10 комнат
Cavriana, Италия
10 Количество комнат 1 500 м²
€ 620,000
Дом 8 спаленв Monzambano, Италия
Дом 8 спален
Monzambano, Италия
30 Количество комнат 10 ванных комнат 1 300 м²
€ 2,800,000
Между городками Сирмионе и Пескьера, в южном районе озера Гарда, между изумрудными Моренским…
Вилла 4 спальнив Monzambano, Италия
Вилла 4 спальни
Monzambano, Италия
5 Количество комнат 550 м²
€ 1,800,000
GH-SV00016. Роскошная вилла между холмами и виноградникамиМаленький городок Монзамбано в про…
Вилла 10 комнатв Ponti sul Mincio, Италия
Вилла 10 комнат
Ponti sul Mincio, Италия
10 Количество комнат 120 000 м²
€ 2,200,000
В очень тихом и спокойном месте, мы предлагаем к продаже сельскохозяйственное поместье, окру…
Вилла 3 спальнив Esenta, Италия
Вилла 3 спальни
Esenta, Италия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 419,000
Дезенцано дель Гарда. Вилла, построенная по последним передовым технологиям находится в спок…
Вилла 4 спальнив Castellaro Lagusello, Италия
Вилла 4 спальни
Castellaro Lagusello, Италия
10 Количество комнат 3 ванных комнат 550 м²
€ 2,200,000
Маленький городок Монзамбано в провинции Мантуа. Расположенный между моренными холмами к югу…
Квартира 2 спальнив Solferino, Италия
Квартира 2 спальни
Solferino, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 429,000
Away from the hustle and bustle of the cities, but at the same time close to communication r…
Квартира 4 спальнив Castelnuovo, Италия
Квартира 4 спальни
Castelnuovo, Италия
11 Количество комнат 3 ванных комнат 550 м²
€ 497,000

Параметры недвижимости в Мантуя, Италия

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