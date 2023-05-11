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Виллы в Мачерата, Италия

Civitanova Marche
4
Вилла В архив
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7 объектов найдено
Вилла 14 комнат в Civitanova Marche, Италия
Вилла 14 комнат
Civitanova Marche, Италия
Комнаты 14
Площадь 600 м²
Цена по запросу
Вилла 16 комнат в Civitanova Marche, Италия
Вилла 16 комнат
Civitanova Marche, Италия
Комнаты 16
Площадь 550 м²
Цена по запросу
Вилла 14 комнат в Camerino, Италия
Вилла 14 комнат
Camerino, Италия
Комнаты 14
Площадь 430 м²
Цена по запросу
Вилла 30 комнат в Camerino, Италия
Вилла 30 комнат
Camerino, Италия
Комнаты 30
Площадь 1 400 м²
Цена по запросу
Вилла 19 комнат в Morrovalle, Италия
Вилла 19 комнат
Morrovalle, Италия
Комнаты 19
Площадь 760 м²
Цена по запросу
Вилла 11 комнат в Civitanova Marche, Италия
Вилла 11 комнат
Civitanova Marche, Италия
Комнаты 11
Площадь 345 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спален в Civitanova Marche, Италия
Вилла 5 спален
Civitanova Marche, Италия
Комнаты 6
Площадь 10 200 м²
€ 2,200,000

Параметры недвижимости в Мачерата, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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