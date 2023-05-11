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Дома в Мачерата, Италия

Porto Recanati
8
Civitanova Marche
6
Camerino
3
32 объекта найдено
Дом 11 комнат в Porto Recanati, Италия
Дом 11 комнат
Porto Recanati, Италия
Комнаты 11
Площадь 600 м²
€ 140,000
Дом 10 комнат в Porto Recanati, Италия
Дом 10 комнат
Porto Recanati, Италия
Комнаты 10
Площадь 350 м²
€ 120,000
Дом 9 комнат в Morrovalle, Италия
Дом 9 комнат
Morrovalle, Италия
Комнаты 9
Площадь 250 м²
Цена по запросу
Дом в Civitanova Marche, Италия
Дом
Civitanova Marche, Италия
Площадь 900 м²
Цена по запросу
Дом 18 комнат в Porto Recanati, Италия
Дом 18 комнат
Porto Recanati, Италия
Комнаты 18
Площадь 540 м²
Цена по запросу
Вилла 14 комнат в Civitanova Marche, Италия
Вилла 14 комнат
Civitanova Marche, Италия
Комнаты 14
Площадь 600 м²
Цена по запросу
Вилла 16 комнат в Civitanova Marche, Италия
Вилла 16 комнат
Civitanova Marche, Италия
Комнаты 16
Площадь 550 м²
Цена по запросу
Вилла 14 комнат в Camerino, Италия
Вилла 14 комнат
Camerino, Италия
Комнаты 14
Площадь 430 м²
Цена по запросу
Дом 16 комнат в Morichella, Италия
Дом 16 комнат
Morichella, Италия
Комнаты 16
Площадь 450 м²
Цена по запросу
Дом в Porto Recanati, Италия
Дом
Porto Recanati, Италия
Площадь 32 600 м²
Цена по запросу
Вилла 30 комнат в Camerino, Италия
Вилла 30 комнат
Camerino, Италия
Комнаты 30
Площадь 1 400 м²
Цена по запросу
Дом 12 комнат в San Severino Marche, Италия
Дом 12 комнат
San Severino Marche, Италия
Комнаты 12
Площадь 280 м²
Цена по запросу
Вилла 19 комнат в Morrovalle, Италия
Вилла 19 комнат
Morrovalle, Италия
Комнаты 19
Площадь 760 м²
Цена по запросу
Дом 12 комнат в Camporotondo di Fiastrone, Италия
Дом 12 комнат
Camporotondo di Fiastrone, Италия
Комнаты 12
Площадь 300 м²
Цена по запросу
Дом 17 комнат в Camerino, Италия
Дом 17 комнат
Camerino, Италия
Комнаты 17
Площадь 400 м²
Цена по запросу
Вилла 11 комнат в Civitanova Marche, Италия
Вилла 11 комнат
Civitanova Marche, Италия
Комнаты 11
Площадь 345 м²
Цена по запросу
Дом в Porto Recanati, Италия
Дом
Porto Recanati, Италия
Площадь 3 000 м²
Цена по запросу
Дом в Мачерата, Италия
Дом
Мачерата, Италия
Площадь 25 000 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спален в Civitanova Marche, Италия
Вилла 5 спален
Civitanova Marche, Италия
Комнаты 6
Площадь 10 200 м²
€ 2,200,000
Дом 8 комнат в Morichella, Италия
Дом 8 комнат
Morichella, Италия
Комнаты 8
Площадь 300 м²
Цена по запросу
Дом 2 комнаты в Civitanova Marche, Италия
Дом 2 комнаты
Civitanova Marche, Италия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
Цена по запросу
Дом 8 комнат в Мачерата, Италия
Дом 8 комнат
Мачерата, Италия
Комнаты 8
Площадь 180 м²
Цена по запросу
Дом 13 комнат в Cessapalombo, Италия
Дом 13 комнат
Cessapalombo, Италия
Комнаты 13
Площадь 450 м²
Цена по запросу
Дом 9 комнат в Porto Recanati, Италия
Дом 9 комнат
Porto Recanati, Италия
Комнаты 9
Площадь 240 м²
Цена по запросу
Дом 6 комнат в Morichella, Италия
Дом 6 комнат
Morichella, Италия
Комнаты 6
Площадь 120 м²
Цена по запросу
Дом 14 комнат в Morichella, Италия
Дом 14 комнат
Morichella, Италия
Комнаты 14
Площадь 385 м²
Цена по запросу
Дом 13 комнат в Serrapetrona, Италия
Дом 13 комнат
Serrapetrona, Италия
Комнаты 13
Площадь 400 м²
Цена по запросу
Дом 9 комнат в Porto Recanati, Италия
Дом 9 комнат
Porto Recanati, Италия
Комнаты 9
Площадь 260 м²
Цена по запросу
Дом 11 комнат в Porto Recanati, Италия
Дом 11 комнат
Porto Recanati, Италия
Комнаты 11
Площадь 300 м²
Цена по запросу
Дом 8 комнат в Camporotondo di Fiastrone, Италия
Дом 8 комнат
Camporotondo di Fiastrone, Италия
Комнаты 8
Площадь 180 м²
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Мачерата, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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