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Квартиры в Мачерата, Италия

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6 объектов найдено
Квартира 7 комнат в Мачерата, Италия
Квартира 7 комнат
Мачерата, Италия
Комнаты 7
Площадь 130 м²
Цена по запросу
Квартира 4 комнаты в Civitanova Marche, Италия
Квартира 4 комнаты
Civitanova Marche, Италия
Комнаты 4
Площадь 60 м²
Цена по запросу
Квартира 6 комнат в Morichella, Италия
Квартира 6 комнат
Morichella, Италия
Комнаты 6
Площадь 105 м²
Цена по запросу
Квартира 5 комнат в Civitanova Marche, Италия
Квартира 5 комнат
Civitanova Marche, Италия
Комнаты 5
Площадь 77 м²
Цена по запросу
Квартира 4 комнаты в Мачерата, Италия
Квартира 4 комнаты
Мачерата, Италия
Комнаты 4
Площадь 36 м²
Цена по запросу
Квартира 10 комнат в Мачерата, Италия
Квартира 10 комнат
Мачерата, Италия
Комнаты 10
Площадь 200 м²
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Мачерата, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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