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Италия
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Мачерата
Жильё в Мачерата, Италия
Civitanova Marche
8
Porto Recanati
8
Camerino
3
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38 объектов найдено
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Дом 11 комнат
Porto Recanati, Италия
11
600 м²
€ 140,000
Дом 10 комнат
Porto Recanati, Италия
10
350 м²
€ 120,000
Дом 9 комнат
Morrovalle, Италия
9
250 м²
Цена по запросу
Дом
Civitanova Marche, Италия
900 м²
Цена по запросу
Дом 18 комнат
Porto Recanati, Италия
18
540 м²
Цена по запросу
Вилла 14 комнат
Civitanova Marche, Италия
14
600 м²
Цена по запросу
Вилла 16 комнат
Civitanova Marche, Италия
16
550 м²
Цена по запросу
Вилла 14 комнат
Camerino, Италия
14
430 м²
Цена по запросу
Дом 16 комнат
Morichella, Италия
16
450 м²
Цена по запросу
Дом
Porto Recanati, Италия
32 600 м²
Цена по запросу
Вилла 30 комнат
Camerino, Италия
30
1 400 м²
Цена по запросу
Дом 12 комнат
San Severino Marche, Италия
12
280 м²
Цена по запросу
Вилла 19 комнат
Morrovalle, Италия
19
760 м²
Цена по запросу
Дом 12 комнат
Camporotondo di Fiastrone, Италия
12
300 м²
Цена по запросу
Дом 17 комнат
Camerino, Италия
17
400 м²
Цена по запросу
Вилла 11 комнат
Civitanova Marche, Италия
11
345 м²
Цена по запросу
Дом
Porto Recanati, Италия
3 000 м²
Цена по запросу
Дом
Мачерата, Италия
25 000 м²
Цена по запросу
Вилла 5 спален
Civitanova Marche, Италия
6
10 200 м²
€ 2,200,000
Квартира 7 комнат
Мачерата, Италия
7
130 м²
Цена по запросу
Квартира 4 комнаты
Civitanova Marche, Италия
4
60 м²
Цена по запросу
Дом 8 комнат
Morichella, Италия
8
300 м²
Цена по запросу
Квартира 6 комнат
Morichella, Италия
6
105 м²
Цена по запросу
Дом 2 комнаты
Civitanova Marche, Италия
2
45 м²
Цена по запросу
Квартира 5 комнат
Civitanova Marche, Италия
5
77 м²
Цена по запросу
Квартира 4 комнаты
Мачерата, Италия
4
36 м²
Цена по запросу
Дом 8 комнат
Мачерата, Италия
8
180 м²
Цена по запросу
Дом 13 комнат
Cessapalombo, Италия
13
450 м²
Цена по запросу
Квартира 10 комнат
Мачерата, Италия
10
200 м²
Цена по запросу
Дом 9 комнат
Porto Recanati, Италия
9
240 м²
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Мачерата, Италия
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