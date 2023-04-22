Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Италия
  3. Ломбардия
  4. Варезе
  5. Comunita Montana Valli del Verbano
  6. Luino
  7. Виллы

Виллы в Luino, Италия

Вилла В архив
Очистить
3 объекта найдено
Вилла в Luino, Италия
Вилла
Luino, Италия
1 300 м²
€ 4,900,000
VB-061119. Прекрасная вилла в стиле либерти с видом на озероВилла в Луино, прямо на границе …
Вилла в Luino, Италия
Вилла
Luino, Италия
500 м²
€ 4,000,000
VB-061119-1. Классическая вилла в стиле либертиЛуино прекрасный город, в церквях дают извест…
Вилла 5 спален в Poppino, Италия
Вилла 5 спален
Poppino, Италия
6 Количество комнат 950 м²
€ 8,000,000
AS-VF-26. Вилла на озере Маджоре Озеро Маджоре – городок Луино. Вилла “Бароци” в неоклассиче…
Realting.com
Перейти