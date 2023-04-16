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Купить вилла с видом на море в Лукка, Италия

Unione dei comuni della Versilia
5
Капаннори
1
Пьетрасанта
1
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1 объект найдено
Вилла 12 спаленв Лукка, Италия
Вилла 12 спален
Лукка, Италия
1 000 м²
€ 6,000,000
Симпатичная вилла расположена в 9 км. от города Лукка, Тоскана. До курортного города Виаред…

Параметры недвижимости в Лукка, Италия

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