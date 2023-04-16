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Купить недвижимость с бассейном в Лукка, Италия

Unione dei comuni della Versilia
7
Пьетрасанта
2
Виареджо
1
Капаннори
1
6 объектов найдено
Домв Лукка, Италия
Дом
Лукка, Италия
Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла 16 века на холмах Лукки в солнечной Тоскане. Вилла была построена в середине шестнад…
Дом 14 спаленв Лукка, Италия
Дом 14 спален
Лукка, Италия
1 158 м²
€ 4,950,000
Историческая вилла, расположенная в парке с захватывающим видом на тосканский пейзаж. ЛУККА…
Квартира 2 спальнив Лукка, Италия
Квартира 2 спальни
Лукка, Италия
172 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
ЛУККА (ТОСКАНА) // 172 КВ М // 2 СПАЛЬНИ // 2 ВАННЫЕ КОМНАТЫ // САД // 2 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТА …
Квартира 3 спальнив Лукка, Италия
Квартира 3 спальни
Лукка, Италия
192 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
ЛУККА (ТОСКАНА) // 195 КВ М // 3 СПАЛЬНИ // 3 ВАННЫЕ КОМНАТЫ // САД // 2 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТА Р…
Вилла 6 спаленв Forte dei Marmi, Италия
Вилла 6 спален
Forte dei Marmi, Италия
7 ванных комнат 400 м²
€ 3,000,000
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Вилла 4 спальнив Forte dei Marmi, Италия
Вилла 4 спальни
Forte dei Marmi, Италия
4 ванных комнат 280 м²
€ 2,000,000
К продаже предлагается элегантная и просторная вилла в Италии, расположенная в Форте-дей-Мар…

Параметры недвижимости в Лукка, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
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