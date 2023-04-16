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Купить недвижимость с видом на горы в Лукка, Италия

Unione dei comuni della Versilia
7
Пьетрасанта
2
Виареджо
1
Капаннори
1
2 объекта найдено
Вилла 10 спаленв Капаннори, Италия
Вилла 10 спален
Капаннори, Италия
25 Количество комнат 1 300 м² Количество этажей 3
€ 6,800,000
Вилла Арнольфини E ’ la storia a disgnare l’incantevole profilo di Villa Arnolfini, Storica…
Квартира 5 спаленв Лукка, Италия
Квартира 5 спален
Лукка, Италия
8 Количество комнат 300 м² 3/3 Этаж
€ 500,000
Апартаменты расположены в историческом центре Барги, очаровательном городке в районе Гарфань…

Параметры недвижимости в Лукка, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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