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Купить дом с бассейном в Лукка, Италия

Unione dei comuni della Versilia
5
Капаннори
1
Пьетрасанта
1
4 объекта найдено
Домв Лукка, Италия
Дом
Лукка, Италия
Количество этажей 3
Цена по запросу
Вилла 16 века на холмах Лукки в солнечной Тоскане. Вилла была построена в середине шестнад…
Дом 14 спаленв Лукка, Италия
Дом 14 спален
Лукка, Италия
1 158 м²
€ 4,950,000
Историческая вилла, расположенная в парке с захватывающим видом на тосканский пейзаж. ЛУККА…
Вилла 6 спаленв Forte dei Marmi, Италия
Вилла 6 спален
Forte dei Marmi, Италия
7 ванных комнат 400 м²
€ 3,000,000
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Вилла 4 спальнив Forte dei Marmi, Италия
Вилла 4 спальни
Forte dei Marmi, Италия
4 ванных комнат 280 м²
€ 2,000,000
К продаже предлагается элегантная и просторная вилла в Италии, расположенная в Форте-дей-Мар…

Параметры недвижимости в Лукка, Италия

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
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