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Купить квартиру в Лукка, Италия

Unione dei comuni della Versilia
2
Виареджо
1
Пьетрасанта
1
Квартира В архив
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5 объектов найдено
Квартира 5 спаленв Лукка, Италия
Квартира 5 спален
Лукка, Италия
8 Количество комнат 300 м² 3/3 Этаж
€ 500,000
Апартаменты расположены в историческом центре Барги, очаровательном городке в районе Гарфань…
Квартира 3 спальнив Виареджо, Италия
Квартира 3 спальни
Виареджо, Италия
4 Количество комнат 150 м²
€ 600,000
РО-290818. Красивая просторная квартира в городе ВиареджиоКрасивая просторная квартира 150 м…
Квартира 3 спальнив Marina di Pietrasanta, Италия
Квартира 3 спальни
Marina di Pietrasanta, Италия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 181 м²
€ 1,500,000
In Tonfano, located in front of the sea, with fantastic sea view and beaches, we offer a sem…
Квартира 2 спальнив Лукка, Италия
Квартира 2 спальни
Лукка, Италия
172 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
ЛУККА (ТОСКАНА) // 172 КВ М // 2 СПАЛЬНИ // 2 ВАННЫЕ КОМНАТЫ // САД // 2 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТА …
Квартира 3 спальнив Лукка, Италия
Квартира 3 спальни
Лукка, Италия
192 м² Количество этажей 2
Цена по запросу
ЛУККА (ТОСКАНА) // 195 КВ М // 3 СПАЛЬНИ // 3 ВАННЫЕ КОМНАТЫ // САД // 2 ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТА Р…

Параметры недвижимости в Лукка, Италия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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