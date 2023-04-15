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Купить недвижимость с бассейном в Lonato del Garda, Италия

1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4 Количество комнат 320 м²
€ 1,850,000
GA-V001559. Превосходная вилла с видом на озеро в Лонато-дель-ГардаРасположенная в элегантно…
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