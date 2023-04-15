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Купить пентхаус в Lonato del Garda, Италия

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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальнив Lonato del Garda, Италия
Пентхаус 2 спальни
Lonato del Garda, Италия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м²
€ 800,000
В элегантном комплексе с бассейном, мы предлагаем к продаже красивый пентхаус с видом на озе…
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