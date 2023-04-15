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Купить недвижимость в Lonato del Garda, Италия

47 объектов найдено
Квартира 1 спальняв Lonato del Garda, Италия
Квартира 1 спальня
Lonato del Garda, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 195,000
Предлагаем к продаже прекрасную двухкомнатную квартиру, расположенную на втором этаже турист…
Вилла 4 спальнив Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Lonato del Garda, Италия
13 Количество комнат 4 ванных комнат 473 м²
€ 1,590,000
В самом престижном районе города Лонато-дель-Гарда, в элитном комплексе вилл, Garda Haus пре…
Вилла 3 спальнив Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 195 м²
€ 525,000
Лонато дель Гарда, в жилом районе недалеко от центра ЭЛЕГАНТНАЯ ОДНАЖДА больших размеров, ид…
Вилла 2 спальнив Lonato del Garda, Италия
Вилла 2 спальни
Lonato del Garda, Италия
8 Количество комнат 210 м²
€ 1,200,000
Эта современная и изысканная вилла расположена на участке площадью около 1200 кв.м., в жилом…
Квартира 2 спальнив Lonato del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Lonato del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 370,000
В холмистой местности, у ворот Дезенцано-дель-Гарда, рядом с хорошей транспортной развязкой,…
Квартира 1 спальняв Lonato del Garda, Италия
Квартира 1 спальня
Lonato del Garda, Италия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 174,000
Лонато-дель-Гарда, в непосредственной близости от центра, в очень удобном и тихом месте, пр…
Квартира 2 спальнив Lonato del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Lonato del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
€ 199,000
В районе Ваккароло, отдаленном районе городка Дезенцано дель Гарда, в утопающей в зелени сел…
Вилла 3 спальнив Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4 Количество комнат 320 м²
€ 1,850,000
GA-V001559. Превосходная вилла с видом на озеро в Лонато-дель-ГардаРасположенная в элегантно…
Вилла 4 спальнив Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Lonato del Garda, Италия
5 Количество комнат 330 м²
€ 750,000
GA-V001120. Престижная вилла в LonatoУ ворот Дезенцано д / г в холмистой местности, в окруже…
Вилла 5 спаленв Lonato del Garda, Италия
Вилла 5 спален
Lonato del Garda, Италия
6 Количество комнат 300 м²
€ 790,000
GA-V000493. Красивый прекрасно отреставрированный дом в LonatoПогруженный в зеленую сельску…
Вилла 3 спальнив Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4 Количество комнат 150 м²
€ 260,000
GA-V001192. Террасный дом с частным садом в LonatoВ нескольких минутах ходьбы от центра Lona…
Вилла 5 спаленв Lonato del Garda, Италия
Вилла 5 спален
Lonato del Garda, Италия
6 Количество комнат 450 м²
€ 920,000
GA-V001329. ВИЛЛА ВОЛЬФХАУС В ОКРУЖЕНИИ ЗЕЛЕНИ В LONATOРасположенный в красивом конкурсе, в …
Вилла 4 спальнив Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Lonato del Garda, Италия
5 Количество комнат 495 м²
€ 1,900,000
GA-V001321. ДИЗАЙНЕРСКАЯ ВИЛЛА С ОБЩИМ ВИДОМ НА ОЗЕРО В LONATOРасположенный в муниципалитете…
Вилла 3 спальнив Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4 Количество комнат 155 м²
€ 369,000
GA-V001405. Новая разработка эксклюзивных вилл в Лонато-дель-ГардаНедалеко от центра город…
Вилла 3 спальнив Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4 Количество комнат 155 м²
€ 329,000
GA-V001396. Новая современная вилла в Лонато-дель-ГардаВ тихом жилом районе в окружении зе…
Вилла 3 спальнив Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4 Количество комнат 155 м²
€ 359,000
GA-V001399. Вилла в продаже в Лонато-дель-ГардаВ тихом холмистом жилом районе Лонато дель Г…
Вилла 3 спальнив Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4 Количество комнат 260 м²
€ 1,100,000
GA-V001307. Дизайнерская вилла с прекрасным видом на озеро в Лонато-дель-ГардаРасположенны…
Вилла 5 спаленв Lonato del Garda, Италия
Вилла 5 спален
Lonato del Garda, Италия
6 Количество комнат 400 м²
€ 2,300,000
GH-PV000836. Шикарная вилла с великолепным видомПаденге суль Гарда, великолепная вилла с фан…
Квартира 2 спальнив Lonato del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Lonato del Garda, Италия
3 Количество комнат 320 м²
€ 1,200,000
GH-V00143. Великолепный пентхаус в Паденге-суль-ГардаВ Паденге-суль-Гарда продаётся великоле…
Вилла 4 спальнив Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Lonato del Garda, Италия
5 Количество комнат 350 м²
€ 1,600,000
ABI-1170А. Красивая, отдельностоящая вилла с видом на озеро ГардаКрасивая вилла с бассейном,…
Вилла 6 спаленв Lonato del Garda, Италия
Вилла 6 спален
Lonato del Garda, Италия
15 Количество комнат 9 ванных комнат 750 м²
€ 1,600,000
Всего примерно в 10 минутах езды от озера Гарда, мы предлагаем к продаже очень большую отде…
Вилла 3 спальнив Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м²
€ 675,000
Недалеко от города Дезенцано дель Гарда, для любителей зелени, в резиденции с виллами, мы пр…
Вилла 3 спальнив Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м²
€ 775,000
Недалеко от города Дезенцано дель Гарда, для любителей зелени, в резиденции с виллами, мы пр…
Вилла 4 спальнив Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Lonato del Garda, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 225 м²
€ 815,000
Недалеко от города Дезенцано дель Гарда, для любителей зелени, в резиденции с виллами, мы пр…
Вилла 4 спальнив Lonato del Garda, Италия
Вилла 4 спальни
Lonato del Garda, Италия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 350 м²
€ 1,230,000
Недалеко от города Дезенцано дель Гарда, для любителей зелени, в резиденции с виллами, мы пр…
Квартира 2 спальнив Lonato del Garda, Италия
Квартира 2 спальни
Lonato del Garda, Италия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 435,000
Недалеко от города Дезенцано дель Гарда, для любителей зелени, в резиденции с виллами, мы пр…
Вилла 8 спаленв Lonato del Garda, Италия
Вилла 8 спален
Lonato del Garda, Италия
5 Количество комнат 5 ванных комнат 390 м²
€ 2,500,000
Паденге суль Гарда, Garda Haus предлагает к продаже отличную современную виллу в самом центр…
Вилла 3 спальнив Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 234 м²
€ 499,000
В небольшом жилом комплексе, состоящем из десятка апартаментов и вилл, мы предлагаем к прода…
Вилла 3 спальнив Lonato del Garda, Италия
Вилла 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 285 м²
€ 560,000
Недалеко от центра городка Лонато, скоро будет построена большая вилла с частным садом. Уни…
Квартира 3 спальнив Lonato del Garda, Италия
Квартира 3 спальни
Lonato del Garda, Италия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 146 м²
€ 340,000
Лонато-дель-Гарда, мы предлагаем к продаже угловые квартиры на первом этаже, с большим част…
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